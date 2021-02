LOUD! – “Introspect”, 28.01.2021

Ascolta la puntata.

Playlist

LUSTMORD + NICOLAS HORVATH – The Fall III (“The Fall Dennis Johnson’s November Deconstructed”, Sub Rosa SR502, 2020)

JETZMANN – Jaja-Ja (“Use the air”, Auf Abwegen, aatp78, 2020)

LIONEL MARCHETTI -Mouvement 2 P. 1 – Un vol de soleils en symbiose (“Planktos/ 2015 – 2020 ~ composition de musique concrète, 2020)

KLAUS SCHULZE – Satz – Gewitter (Energy Rise – Energy Collaps) (“Irrlicht”, Ohr ‎– OMM 556.022, 1972)

BRANNTEN SCHNURE – Die Stadt Als Garten (“Erinnerungen An Gesichter”, Low Company ‎– LOW3 ,2019)

BRANNTEN SCHNURE – Gespenster Des Neubaugebiets (“Erinnerungen An Gesichter”, Low Company ‎– LOW3 ,2019)

RYUICHI SAKAMOTO with Toshiyuki Tsuchitori – Musique Differencielle 1 (“Disappointment – Hateruma “, King Records ‎– KICS 1137, 1975)

EUGENE UGHETTI – March Static (”Agglomeration Of Measurement”,CD Room40 RM4126, 2019)

DAVID TOOP – When I first came here (I thought I’d never get used to the trains; now when it’s quiet I get nervous) (“Apparition Paintings”,Room40, RM4116, 2020)

JAC BERROCAL, DAVID FENECH, VINCENT EPPLAY – Exterior Lux (“Exterior Lux”, Klanggalerie gg352, 2020)

JAC BERROCAL, DAVID FENECH, VINCENT EPPLAY – Wakhan Corridor (“Exterior Lux”, Klanggalerie gg352, 2020)