LOUD! – “Heartache”, 19.07.2018

Ascolta la puntata.

Playlist

GODFLESH – Messiah (“Messiah”,Relapse Records ‎– RR 6564-2, 2003)

JESU – Heart Ache (“Heart Ache”, Dry Run Recordings ‎– dry98cd, 2004)

SUICIDE – Frankie Teardrop (“Suicide”, Red Star Records ‎– RS 1, 1977)

LUSTMORD – Other Dub pt.1 (“Other Dub”, Vaultworks ‎– D-2, 2009)

MICK HARRIS – Soundcoat (“Hednod Sessions”, Hidden Art ‎– hi-art 20, 2005)

MURCOF – Cosmos (“Cosmos”, Leaf ‎– BAY 59CD, 2007)

XELA – Humid at dusk (“The Dead Sea”, Type ‎– TYPE018, 2006)

LAST DAYS – Your birds (“Sea”, n5MD ‎– CATMD141, 2006)

TAPE- Sunrefrain (“Rideau”, Häpna ‎– H.25, 2005)