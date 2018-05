LOUD! – “Fuel To Fire”, 10.05.2018

Ascolta la puntata.

Playlist

AGNES OBEL – Fuel to fire (“Aventine”, Play It Again Sam ‎– PIASA 100 CD, 2013-2CD)

MAMMIFER – As Freedom Rings (“Mare Decendrii”, Conspiracy Records (2) ‎– CORE101, Sige ‎– SIGE006, 2011)

THE STRANGER – So Pale It Shone in the Night (“Watching Dead Empires in Decay”,Modern Love ‎– LOVE088, 2013)

JULIA HOLTER – City Appearing (“Loud City Song”, Domino ‎– WIGCD306, 2013)

LUCRECIA DALT- Mirage (“Syzygy”, Human Ear Music ‎– HEMK0032, 2013)

MISCHA PAVLOVSKI – Kapitel (“Kapitel”, Posh Isolation ‎– Posh Isolation_127, 2014)

PHILIP JECK – The Station View (“Cardinal” Touch ‎– TO:98v, 2015)

ROBERT HAMPSON – Antarctica Ends Here (“Repercussions”, Editions Mego ‎– eMEGO 132, 2012)

PACT INFERNAL – Retribution /Meditations/Philosophy (“Infernality”, Horo ‎– HOROEX10, 2017)