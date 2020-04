LOUD! – “Frozen Dust”, 16.04.2020

Ascolta la puntata.

Playlist

CLARICE JENSEN – Metastable (“The Experience Of Repetition As Death”,FatCat Records LP13-39, 2020)

NINE INCH NAILS – Together (“Ghosts V Together”, NIN – Halo 33, 2020)

DIE ANGEL – Epikouros (“Utopien I “, Karlrecords KR077, 2020)

TALKING BOOK – Blood Aurora (“Talking Book II”, Koolarrow Records KACA042, 2020)

TALKING BOOK – Thermal Drift (“Talking Book II”, Koolarrow Records KACA042, 2020)

ROSS DOWNES – Waking Pareidolia (“Stacked Up At Zero”, Trestle Records TR39, 2020)

JAN WAGNER – Kapitel 36 (“Kapitel, Quiet Love Records QLR009, 2020)

JACASZEK – The Iron Bridge (“Music For Film” ,Ghostly International GI-357, 2020)

STEPHEN O’MALLEY & ANTONY PATERAS – Rêve noir [ii] (“Rêve noir”, Immediata ‎– IMM013, 2018)

TERUYUKI KURIHARA – Blurry Wind (“Frozen Dust”,Mille Plateaux MP4, 2020)

LEE RANALDO & RAUL REFREE – At The Forks (“Names of North End Women” ,Mute ‎– STUMM445, 2020)

JOKE LANZ & JONAS KOCHER – Rêve de Clarinette (“Abstract Musette”,Corvo Records core018, 2020)

CCC CNC NCN – Radio Buonasera (“Rafting Sonoro”, R’umore nero Records, 2020012020)

CCC CNC NCN – Radio Eiar (“Rafting Sonoro”, R’umore nero Records, 2020012020)