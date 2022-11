LOUD! – “Deep Dream”, 24.11.2022

Ascolta la puntata.

JAMES VARGHESE – Arpeggio (Quiet Love, 2022)

JACEK SIENKIEWICZ – Tor un (“Pristine”, Recognition R-EP044, 2022)

JESSICA MOSS – Uncanny Body (Violin Study #1) (Galaxy Heart”, Constellation Records CST168, 2022)

JUNK DNA – Kopk Kopa – (“Kopk Kopa”, The Helen Scarsdale Agency HMS068, 2022)

COLIN STETSON – Orthrus (reduction) (“Chimæra I”, Room40 RM4155, 2022)

LAWRENCE ENGLISH – Approach II – The Doll (“Approach“, Room40 RM4200, 2022)

THOMAS KÖNER – Daikan C (“Daikan”, Mille Plateaux MP49, 2022)

GIULIO ALDINUCCI – Hyperobject A (“Real”, Karl, KR096, 2022)

LUMINANCE RATIO – Deepblue’s Deep Dream (“Uncanny Valley”, Midira Records MD112, 2022)

CHRISTOPH DAHLBERG – Gods End (“Blackforms”, Teleskop TELE017, 2022)

KODAX STROPHES – MARTYN BATES – Willow Wands (“Summer, Cat’s Cradle”, Hive-Arc Recordings 003 , 2022)

BERGUR ANDERSON – Side A (“Around the Songster’s Commune”, Futura Resistenza, RESK7002, 2022)

LOUD!

Loud! è un programma radiofonico in onda ogni 2 settimane su Radio Onde Furlane (Udine), radio libera e indipendente sui 90.00 mhz. Dal 1991 Loud! diffonde: elettronica, rock sperimentale, rumore, avanguardia. Questo programma è un veicolo per esplorare alcuni dei suoni più innovativi e stimolanti in circolazione. In Onda: GIOVEDI ore 21.30 // in replica domenica ore 24.00