LOUD! – “Blue Spring”, 06.03.2025

Ascolta la puntata.

Tracklist

TIPOGRAFIA SONORA – Rami spogli (“Tipografia Sonora”, 51 beats-51VIN006, 2025)

PAINKILLER – Forks in the Road (“The Equinox, Tzadik – TZ 9319, 2025)

SWANS – Leaving meaning (“Live rope”, Young God Records – YGX2024, 2024)

400 LONELY THINGS – Many Ran (“Children of Eidolon”, Room40 , 2025)

JACOB KIRKEGAARD – Scavenge (“Snowblind”, Helen Scarsdale Agency – HMS075, 2025)

MARTINA BERTONI – Nr. 1 Omen In G (“Electroacoustic Works for Halldorophone” Karlrecords – KR118, 2025)

OLGA ANNA MARKOWSKA – Blue Spring (“Iskra”, MIA LP 060, Miasmah Recordings, 2025

BENJAMIN FULWOOD – Speedboat (“The Stars Are Very Far Away From All Of This” , Room 40,SNT037, 2025)

NATE WOOLEY – Acacia Burnt Myrrh (“Henry House”, Ideologic Organ, 2025)

EMMANUEL MIEVILLE – Itiandi (“Travelog to Asia”, Sublime Retreat, 2024)