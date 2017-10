LOUD! – “Black Curtain”, 28.09.2017

“Troppo nero per il paradiso, eppur troppo bianco per l’inferno”(J. Dryden)

Ascolta la puntata.

Playlist

BOURBONESE QUALK – Dream Decade (“1983-1987”, Mannequin ‎– MNQ 061 CD,2015)

GARY NUMAN – Broken (“Savage (Songs from a Broken World)”, BMG ‎– 538307442, 2017)

DUBIT – Interiora (“Vitriol”, Backwards ‎– BWCD02, 2017)

GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR – Undoing A Luciferian Towers (“Luciferian Towers”, Constellation ‎– CST126, 2017)

DAVID DANIELL AND DOUGLAS McCOMBS – Rialto (“Versions”, Thrill Jockey ‎– THRILL 291, 2012)

FABIO ORSI & PIMMON – Just One More (“Procrastination”, Home Normal ‎– homen045, 2013)

JODIS – Beggar’s Hand (“Black Curtain”, Hydra Head Records ‎– HH666-212, 2012)

LUMBAR – Day Seven (“The First And Last Days Of Unwelcome”, Southern Lord ‎– LORD186, 2013)

DEAD CROSS – Bela Lugosi’s (“Dead Cross”, Ipecac Recordings ‎– IPC-193, 2017)

MELVINS – Euthanasia (“A Walk With Love & Death”, Ipecac Recordings ‎– IPC195, 2017)

RUSSIANS CIRCLE – Lisboa (“Guidance”, Sargent House ‎– SH158, 2016)

SUMAC- Will to Reach (“What One Becomes”, Thrill Jockey ‎– THRILL 417, 2016)

GOD MACHINE – Ego (“Scenes from the second storey”, Fiction Records ‎– fixcd 23, 1993)