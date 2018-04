LOUD! – “Alone At Last”, 29.03.2018

Ascolta la puntata.

Playlist

PAN AMERICAN – There can be no thought of finishing (“White Bird Release” Kranky ‎– krank128, 2009)

RADIAN – Tornio (“tg11”, Mego ‎– MEGO RHIZ 001, 2000)

CHORD – Gmaj (flat13) (“Flora”, Neurot Recordings ‎– NR 068CD, 2009)

DEATHPROD – Dead people’s things (“Morals and dogma”, Rune Grammofon ‎– RCD2035, 2004)

JANEK SCHAEFER – Scarlett Arrives (“Alone at last”, Sirr ‎– SIRR 0031, 2008)

LASSE MARHAUG & ASHEIM – Clavaeolina (“Grand mutation”, Touch ‎– Tone 30, 2007] LUSTMORD – Prime (aversion) (“Other”, Hydra Head Records ‎– HH666-157, 2008)

COH – No monsters no rock (part 2.2 vittorioso calando) (“Strings”, Raster-Noton ‎– r-n 85, 2007

ALESSANDRO CORTINI ‎ – Perdere (“Avanti”,The Point Of Departure Recording Company ‎– PODR001LP, 2017)

OREN AMBARCHI, STEFANO PILIA, MASSIMO PUPILLO‎ – Burn (“Aithein”, Karlrecords ‎– KR023, 2016)