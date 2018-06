LOUD! – “After Dark”, 07.06.2018

Ascolta la puntata.

Playlist

DREW DANIEL & JOHN WIESE – Dress Up (“Continuous Hole”, Gilgongo Records ‎– GGGR-091, 2018)

ROBERT LIPPOK – Samtal (“Applied Autonomy”, Raster – R-M 181, 2018)

PRURIENT – Buddhist State (“Rainbow Mirror”, Profound Lore Records ‎– PFL-197, 2017)

HIDDEN REVERSE – In That Liminal Space Between Contending Realities (“Six Cases Of Sleep Disorder” , Azoth, 2017)

BRUCE LAMONT- Excite No Pity (“Broken Limbs”, War Crime Recordings – MPM016LPC1, 2018)

DANIEL O’SULLIVAN – Plants I-VII (“Veld”, O Genesis ‎– OGen 054, 2017)

LAIBACH – Das Gluck (“Also Sprach Zarathustra”, Mute ‎– CDSTUMM401, 2017)

HELM – After Dark (“World In Action”, The Trilogy Tapes-TTT055, 2017)

GEODETIC – II (“Broken Consonance”, Maple Death Records ‎– MDR018, 2017)

ANDREA BELFI – Syncline (“Ore”, Float – FLOAT001, 2017)