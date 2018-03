LOUD! – “Above All And Beyond”, 01.03.2018

Ascolta la puntata.

Playlist

SCOTT WALKER – Corps De Blah (“Bish Bosch, 4AD ‎– CAD3220CD, 2012)

23 SKIDOO – Healing (For The Strong) (“The Culling Is Coming”, Operation Twilight ‎– OPT23, 1983

ALVA NOTO AND RYUICHI SAKAMOTO – Glass (“Glass”, Noton ‎– N-044, 2018)

UUUU – Verlagerung Verlagerung Verlagerung (“UUUU”, Editions Mego ‎– EMEGO 239, 2017)

HELM – Above All and Beyond – (“Impossible Symmetry”, Pan (3) ‎– PAN 27, Pan (3) ‎– PAN 27. LP, 2012)

LOSCIL – Straw Dogs (“Monument Builders”, Kranky ‎– KRANK 204, 2016)

XIU XIU — Nightsea Wind (”Plays the Music of Twin Peaks”, Polyvinyl Record Company ‎– PRC-312, 2016)