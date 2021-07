LOUD! – “17.06.2021”, Drifting

Ascolta la puntata.

Playlist

SHUTTLE 358 – Fissure (“Frame”, 12K 12K2051, 2021)

MARCUS FISCHER – Shape To Shore (“Monocoastal”, 12K 12K2050, 2021)

THOMAS KÖNER – Nuuk (Day) (“Nuuk “Mille Plateaux MP27, 2021)

PIETRUSKO ROBERT GERARD – Perishing Red Skies (“Elegiya”, Room40 RM4143, 2021)

STALE STORLOKKEN – Drifting On Wasteland Ocean (“Ghost Caravan”, Hubro HUBROLP3635, 2021)

YORIS ONDERA – Corbus Alienum (“Disease of Rectum”, Tesco Organisation ‎– TESCO 047, 2001)

BECKAHESTEN – Uven (“Tydor”, Cyclic Law, 2021)

SPYROS POLYCHRONOPOULOS – Fifth Duende (“Duende”, Room40 DRM4103, 2021)

MANJA RISTIC – Blue Pine (“Kairos & the Dwellers”, Forms of Minutiae FOM02, 2021)

HACO – Myths And Facts (“Nova Naturo”, Someone Good RMSG026, 2021)

ALBERTO LUCENDO – Baikal (“Wonderful Losers”, Midira Records MD087, 2021)