Lo Dev Alm e Luigi Pugliano live a Torino il 5 gennaio 2018

Sublime Grove è un nuovo format pensato da Paul Beauchamp: una serie di eventi nella città di Torino che ospiteranno diversi musicisti scelti dalla folta schiera passata dall’O.F.F. Studio, in cui lo stesso Beauchamp alterna l’attività di fonico/tecnico del suono a quella di musicista. Hanno registrato nello studio torinese artisti quali Larsen, Father Murphy, Luminance Ratio, SabaSaba, Elder Sister, Roberto Paci Dalò, Stefano De Ponti e tanti altri…

Il 5 gennaio ci sarà Sublime Grove 02, seconda puntata della rassegna con protagonisti:

Lo Dev Alm (ovvero Daniele Pagliero) che farà un performance site specific. Beauchamp più che avere fatto da sound engineer per il suo album è anche accreditato come producer. Il disco, Radio Jamming, è uscito per Setola di Maiale di Stefano Giust.

Luigi Pugliano (fondatore del gruppo Lule Kaine) che ha appena realizzato il suo primo disco solista, Glows, uscito per la nuovissima tape label torinese, Delete Recordings.

Teatro dell’evento sarà l’Unione Culturale Franco Antonicelli, location nel pieno centro storico della città sabauda che in passato ha ospitato spettacoli di artisti del calibro di John Cage e Carmelo Bene.