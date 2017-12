LLEROY, numeronove studio live #5 [inedito]

Numeronove è il nome uno studio di registrazione situato nella campagna di Bassano del Grappa, creato e gestito da Luigi Pianezzola. Lo stesso ha deciso, in collaborazione con il videomaker Jacopo Dall’Agnol, di immortalare in presa diretta alcuni dei nomi più interessanti del panorama attuale per creare una serie di video dal vivo all’interno del suo spazio. I Lleroy, invece, non hanno certo bisogno di troppe presentazioni, visto che sono da sempre una presenza fissa sulle nostre pagine. Il 23 settembre la band è stata al Numeronove e ha dato vita ad un breve set che ci fa piacere condividere con voi. I titoli dei brani immortalati su questo live in studio sono “Dario Vs. Resto Del Mondo”, contenuto nell’ultimo Dissipatio HC (di cui vi abbiamo già parlato in modo esteso), e “Zuppola”, uscito nel 2014 per una compilation di Viscere ma presenza fissa nella scaletta live della band. Buona visione e buon ascolto.