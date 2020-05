LESSER GLOW, Nullity

Dopo avere realizzato il debutto Ruined (2018), i Lesser Glow (Boston, Massachusetts) si ritrovano per dare forma a Nullity, incentrato sulla visione dell’essere umano come parassita del pianeta Terra. Affrontano temi quali il mito della creazione e l’estinzione di massa, filtrandoli attraverso riflessioni intime. La loro formula prende le mosse dallo sludge, trovando un punto d’incontro con l’intensità espressiva di Unsane e Failure, dai quali trae ispirazione il chitarrista Andrew Nault, che collabora (in veste di batterista) anche con gli Arms And Sleepers. La formazione è completata dal cantante Alec Rodriguez (ingegnere del suono di Chelsea Wolfe) e da Ben Gram (chitarra), Scott Conza (basso) e Seth Botos (batteria). La componente post-hardcore è qui molto presente e la si percepisce soprattutto nei frangenti d’atmosfera, invero ariosi e ben inseriti nel contesto di “I Am The Island”. Inoltre l’incipit di Nullity (“The Great Imitator”) è denso di riff sludge doom che nella seconda parte mutano in melodie melliflue destinate a incastonarsi tra momenti di una lentezza quasi insostenibile. Questi elementi in apparente contrasto dialogano tra loro, mantenendo un equilibrio necessario a non protendere troppo da una parte o dall’altra. In alcuni episodi (“Toba”) si raggiunge una sintesi che non permette di scindere le parti di cui sono costituiti, rendendo la proposta dei Lesser Glow più compatta. In crescita.

Nullity by LESSER GLOW