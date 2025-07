LEO LUCHINI, Slug It Out

Lo scontro di Leo Luchini, songwriter e multistrumentista di base berlinese, come berlinese è la label Unguarded, è quello fra alt-rock chitarristico ed elettronica di stampo industrial. Artwork marilynmansoniano – di Feyd Angels – e succitati riferimenti portano la testa al nu metal degli anni Novanta, ma soprattutto a formazioni che quel crossover hanno saputo sprofondarlo nella darkness anziché nella tamarraggine, cioè Deftones, allargando il raggio ovviamente i padrini Nine Inch Nails, oltre a certi recenti cantori del mal di vivere post-punk, come il compianto Luis Vasquez dei Soft Moon, oppure ad affini rappresentanti della wave orientata all’EBM, come Torba (Luigi Pianezzola), che con i Soft Moon non a caso ci suonava.

Slug It Out, scritto, eseguito, registrato e prodotto in prima persona, è presentato come un’opera ballardiana sulla rabbia, che detona tra riff heavy, drum machine serrate e voce sofferta ma anche parecchio decisa (“Off The Leash” e “Vncleane” ne sono buona summa). Questo sentimento è lasciato libero di fluire in risposta a una direttiva terapeutica del caso: abbraccia la tua rabbia, per l’appunto, come si racconta nel dialogo sci-fi/post-umano di “Fawn2Spawn”. Tra gli ospiti, Lord Spikeheart con NYCL Kai (la tellurica “Admin Reveal”), Leo Luther (“Pruno 22”, meno convincente, più déjà vu degli scorsi decenni). Se episodi come “Extinct Istinct” e “The Taste Of My Name In Your Mouth” scorticano, aggressive, nell’intimista “Full Moon Fallen” affiorano fingerpicking acustico e note di sassofono. Crash, e allora, in attesa di evoluzioni, è quasi un sollievo ritrovarsi in questo incidente.