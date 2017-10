LENTO, Fourth

I Lento rispecchiano al meglio l’immagine della band coraggiosa e determinata nel seguire una linea evolutiva propria, all’interno del panorama musicale odierno. Sin dal 2004, anno della loro formazione, hanno sempre rimesso in discussione loro stessi, tanto da mutare più volte gli equilibri interni e il modo di dosare i vari ingredienti del proprio linguaggio, per realizzare album dalla personalità ben distinta come Earthen, Icon e Anxiety Despair Languish. Era lecito, pertanto, aspettarsi qualche cambiamento importante per il nuovo Fourth, soprattutto visto il drastico snellimento della line-up, oggi ristretta a tre soli elementi, e la sempre più corposa esperienza di Stecconi come ingegnere del suono.

Fourth si distacca in modo abbastanza netto dal recente passato e mostra una scrittura in perfetto equilibrio tra riff rocciosi e aperture, capacità di arrivare al cuore del suono e voglia di costruire brani ricchi di sfumature ma mai prolissi. In tutto questo, funziona anche l’inserimento di partiture ambient che, anziché spezzare il tragitto, donano coesione e fungono da collante tra i brani, tanto da rendere l’ascolto un’esperienza completa e sfaccettata che vale la pena vivere tutto d’un fiato.

Un tempo si sarebbe parlato di disco della maturità e di conferma. Per chi scrive, più semplicemente, si tratta di un lavoro a fuoco e ispirato, ricco ma non autoreferenziale o sovraccarico, aspetti che per certi versi smussavano l’efficacia di Anxiety Despair Languish e davano l’impressione di appesantirne la corsa. Se queste sono le conseguenze di una formazione più snella e asciutta, non possiamo che dichiarare scongiurato l’effetto contraccolpo e dobbiamo plaudire all’attuale condizione di uno dei nomi di punta dell’attuale panorama musicale.

Un album quasi monumentale che denota come l’interesse di label di tutto rispetto quali Supernatural Cat, Denovali, Heavy Psych Sounds e, oggi, Consouling Sounds non sia casuale. Promessa mantenuta!

Nel momento in cui va on line la recensione, l’album è completamente in streaming su Cvlt Nation.