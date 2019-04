LENDERS, Da Che Parte Stai?

Da Che Parte Stai? dei Lenders esce per la Hellnation e offre all’ascoltatore ben tredici brani dall’inconfondibile tratto oi!, con qualche strizzata d’occhio ai riff hard-rock (su “Idra” sembra addirittura di intravedere i primissimi Iron Maiden) e tanta voglia di raccontare storie di vita vissuta, senza lasciar fuori uno sguardo incazzato all’attuale situazione socio-politica e l’amore per la curva. Un arsenale che potremmo definire classico per la scelta delle armi, ma che riesce comunque a colpire grazie alla capacità dei Lenders di coinvolgere l’ascoltatore con una passione straripante e a quella di scrivere testi al contempo non banali e divertenti. Proprio questi due fattori permettono a molti dei brani di entrare subito in mente e attivare ricordi condivisi, tra adolescenza, impegno e ingiustizie quotidiane, cui vanno ad intrecciarsi storie che purtroppo hanno segnato le pagine di cronaca a livello nazionale. La musica utilizzata per sostenere le parole è dominata dal ritmo e giocata su tempi veloci, soprattutto fluisce senza tentennamenti così da donare la giusta spinta. Si dirà che queste sono le componenti minime del genere e che il piglio rock’n’roll ha da sempre contraddistinto la variante stradaiola del punk, quella dominata dall’attitudine working class, eppure questo non sempre succede e spesso ci si ritrova a fare i conti con l’ennesima sfilata di standard e cliché del genere. Per fortuna, con i Lenders ciò non capita e si arriva a fine corsa senza fatica, anzi non è difficile che prenda la voglia di premere di nuovo il tasto play per concedersi un nuovo giro di giostra. La presenza, come si anticipava, di umori e stati d’animo differenti all’interno del disco aggiunge spezie ad un menù tanto “di genere” quanto curato in ogni suo aspetto e ricco di sapore. Inutile dilungarsi troppo, se siete tra chi apprezza certi suoni, conoscerete già gli autori di questo lavoro. Agli altri consigliamo di provare, visto mai che riescano a farvi cambiare idea?

Tracklist

01. Nr.10

02. Idra

03. Il Mio Diavolo (Feat.Giallo)

04. Quanto Noi

05. Ci Rivedremo In Strada

06. Siamo Noi

07. 13:12

08. Cazzaro

09. Strade Rosse

10. Pastis (Feat. Fabio)

11. Ghetto

12. Verso Scuola

13. Da Che Parte Stai?