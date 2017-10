L’edizione di Parmajazz di quest’anno

Riceviamo e diamo notizia.

Si apre il 27 ottobre con un’anteprima di Barre Phillips ed Evan Parker la XXII edizione di ParmaJazz Frontiere Festival a Parma, 18 appuntamenti tra concerti, masterclass e incontri, che attraversano l’autunno musicale della città, terminando il 12 dicembre.

Roberto Bonati firma la direzione artistica del festival, nel segno di una missione ben precisa: accogliere le istanze produttive dei giovani talenti e ospitare grandi nomi della tradizione jazz internazionale, favorendo così l’incontro e lo scambio d’esperienze tra diverse generazioni di musicisti.

Tra i grandi nomi: il duo Barry Guy/Savina Yannatou (10 novembre); il trio Sclavis/ Pifarély/Courtois (19 novembre); Jim Black, Kurt Rosenwinkel, Chris Speed e Andrew D’Angelo con il progetto Human Feel (26 novembre). L’European Academy Ensemble, formazione di giovani musicisti-compositori provenienti da quattro grandi accademie musicali europee (Göteborg, Stavanger, Oslo, Parma), torna con un nuovo organico a produrre in residenza per il terzo anno consecutivo (23 novembre).

Da segnalare, tra i progetti italiani, la conduction di Roberto Bonati che, con la Chironomic Orchestra, proporrà un omaggio a Butch Morris (29 ottobre). E che il 4 dicembre presenterà con la Civica jazz Band il recente fortunatissimo nor sea, nor land, nor salty waves. L’appuntamento verrà replicato il 5 dicembre a Milano al Piccolo Teatro Studio Melato.

ParmaJazz rinnova l’ospitalità al vincitore del “Premio Internazionale Giorgio Gaslini”, Filippo Vignato che si presenterà con il suo Quartetto, e a due progetti di artisti nati all’interno del festival e cresciuti ben oltre i confini del Ducato: Legacy dei Pericopes + 1 di Alessandro Sgobbio e Emiliano Vernizzi, per l’occasione insieme al batterista Nick Wight (12 dicembre) e Four Winds Suite del contrabbassista Andrea Grossi con la Blend Orchestra (1 dicembre).

Il festival si rivolge agli appassionati di jazz di tutte le età, sia per quanto riguarda la proposta formativa, sia per quanto attiene alla programmazione musicale: in questa prospettiva si inserisce il fortunato workshop con gli allievi del Liceo Musicale “A. Bertolucci”, che quest’anno sarà diretto da Paolo Botti e che, come tradizione, porterà sul palco tutti gli allievi in un grande concerto finale (25 novembre); non manca un appuntamento atteso dalle famiglie per solleticare la curiosità dei bambini e avvicinarli con divertimento a un genere musicale altrimenti poco frequentato dai piccoli: riecco Cartoons, in doppia replica al Ridotto del Teatro Regio di Parma (2 dicembre), con le musiche più accattivanti dei film di animazione arrangiate in chiave jazz e accompagnate dalle matite irriverenti di Fogliazza.