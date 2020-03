LEA BERTUCCI, Resonant Field

Lea Bertucci è una compositrice di New York con già all’attivo diverse pubblicazioni, tra cui Metal Aether (2018). Esplora lo spazio attraverso la musica e nel contempo esplora la musica attraverso lo spazio ricorrendo al suo sassofono contralto. Resonant Field è un documento dell’interazione umana con un luogo inanimato attraverso il suono. Esso è infatti stato registrato a Silo City (Buffalo, New York), all’interno del Marine A Grain Elevator, rimasto inutilizzato per decenni e voluto dalla musicista americana per studiarne la risonanza e dunque le differenti possibilità di espressione. L’album è stato pubblicato esclusivamente in vinile e contiene un libretto dove ne viene spiegata in breve la genesi e in cui sono contenute immagini e caratteristiche tecniche del sito prescelto per la sua realizzazione. Sono stati inseriti a posteriori interventi di flauto e contrabbasso, oltre a field recordings che aggiungono pochi – ma essenziali – elementi che contribuiscono ad aumentarne il fascino. Ascoltato in cuffia, Resonant Field è spaventoso e in altri frangenti delicato. Il dialogo che si instaura fra lo strumento di Lea e quello che di fatto è un luogo abbandonato a se stesso, oltre a costituire un lascito sonoro di valore, fa implicitamente riflettere sul modo in cui l’uomo può modificare (e di fatto ha già modificato) l’ambiente circostante.

