Le ultime puntate stagionali di To Tape

04×37

Una guida ai festival estivi in Italia, l’intervista ai Little Pieces Of Marmelade e novità discografiche pazzesche!

04×38

Penultima puntata della quarta stagione di To Tape.

Playlist freschissima anti calura e al telefono Adriano Viterbini per il nuovo singolo degli I Hate My Village e altre notizie sul loro futuro.

04×39 – Finale di stagione

L’ultimo appuntamento della quarta stagione di To Tape con ospiti in studio e due live acustici in diretta dallo studio 1 di Radio CRT.

Una puntata piena di sorprese e una carrellata su alcune delle cose suonate in questi primi sei mesi del 2021.