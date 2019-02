Le prossime date di febbraio per il Klang di Roma: ci saranno Sudoku Killer, Økapi e molti altri…

Riceviamo da Klang e pubblichiamo.

7 febbraio: BALANCE (Ricci/Lamanna) (Modular-Analog)

Balance nasce da un idea di Luciano Lamanna e Davide Ricci. L’esibizione è incentrata sulla scelta della pura improvvisazione su un mastodontico modulare, protagonista indiscusso della scena e scalpitante creatura dal suono fascinoso ed abrasivo. I due musicisti si lanceranno in una performance graffiante ma raffinata, spaziando dal corrosivo al martellante senza soluzione di continuità, impreziosite dalla pasta analogica del suono modulare. Un piacere da vedere e ascoltare, per amanti di analogico, sintesi e moduli.

8 febbraio: BNSSR (Benessere) (Turntablism)

Una vera e propria risposta empirica al panorama sonoro attuale, espressa attraverso un’indagine minuziosa nelle infinite possibilità del suono. Un’idea di fare musica e spettacolo in maniera diversa: quattro giradischi che suonano contemporaneamente, in grado di fondere vocali, scratch e tecnicismi tipici del mondo hip hop a baseline, synth e ritmi che rimandano a un’ambientazione di matrice velatamente house, techno, garage e chi più ne ha, più ne metta.

Benessere è un duo, le quattro mani esperte di Dj Muf e Joe Serafini, in grado di indirizzare il flusso sonoro in un’unica direzione.

9 febbraio: ØKAPI & ALDO KAPI’S ORCHESTRA – Opera Riparata (Audio Video Avantgarde)

Opera Riparata è un omaggio a Bruno Munari e alla sua Opera Rotta (ideata insieme a Davide Mosconi). Partendo dal testo scritto nel 1989 da Munari e Mosconi, il musicista Økapi e il videoartista Simone Memè destrutturano e ricompongono 40 opere celebri della musica lirica secondo la contemporanea logica del remix digitale (ritaglio, scomposizione, giustapposizione e sovrapposizione).

10 febbraio: NINA HOPPAS (FR) (elettronica)

Nina Hoppas is an experimental project.

This is the demonstration of sincerely feelings through music.

Each compositions is a representation of a singular spirit.

12 febbraio: LORELLE MEETS THE OBSOLETE (Psych)

14 febbraio: TULLIA BENEDICTA (Experimental Electronic)

15 febbraio : FLYING MADONNAS (New Psichedelia)

Il gruppo viene fondato nel 2012 dopo diverse esperienze musicali e dopo aver fatto molte sessioni di improvvisazione. Alla chitarra Jack Serri, alla batteria Niccolò Friz, al basso Andrea Di Stefano, all’organo e ai synth Mattia Frattari. La musica che scaturisce da questo incontro è una commistione di psichedelia, elettronica, math rock, pop, noise rock e progressive.

16 febbraio: SUDOKU KILLER (Jazz-Noise)

Sudoku Killer, band guidata dalla contrabbassista Caterina Palazzi, nasce a Roma nel 2007. I musicisti provengono tutti da esperienze artistiche affini, che spaziano dal jazz al rock alla musica sperimentale.

Il loro primo lavoro discografico “Sudoku Killer” con l’etichetta italiana Zone di Musica è uscito nel 2010, poi c’è stato un tour di oltre 300 date in Europa per la presentazione dell’album, che ha dato notorietà al gruppo in ambito jazzistico e rock alternativo. Durante gli anni passati in tour la band si è discostata sempre di piuù dal suo sound originario, approdando in territori più acidi e spigolosi. Il secondo album INFANTICIDE (Auand 2015) è il risultato di questa seconda parte del percorso. Disco fortemente caratterizzato da sonorità psichedeliche, noise, post-rock ed evocative di colonne sonore cinematografiche, è stato presentato in un road tour di oltre 200 date in tutta Europa e Asia.

La band ha suonato o condiviso il palco con Uzeda, ZU, Zeni Geva, Gianluca Petrella, Stefano Bollani…

2015: Il nuovo album Infanticide è stato nominato tra I migliori dischi 2015 da numerose riviste, tra cui Impatto Sonoro, Free Fall Jazz, Son of Marketing, Storia della Musica, Alternitalia, Distorsioni, RomaSuona, RadioEco, Suoni Distorti Magazine, Indiana Music Magazine.

Il terzo album Asperger, più cupo e violento degli altri, è uscito nella primavera del 2018 per la prestigiosa label portoghese Clean Feed Records, ed è stato seguito da due mesi di tour europeo ad aprile e maggio.

17 febbraio: Tuktu And The Belugas Quartet (Robot Mantra Rock)

Proiezione cortometraggio.

21 febbraio: K’an (Sound Art / Ambient)

Precipitare dentro, questo significa K’an, ventinovesimo esagramma dell’I-Ching da cui prende nome il progetto di Paolo Bellipanni. Dopo l’esordio con il primo full-length Anima, autoprodotto e supportato da Dan Barrett (frontman degli Have A Nice Life e dietro alla Enemies List Home Recordings) e la serie di ep “Mutation” (tre capitoli diffusi dall’etichetta americana Ōnyūdō), il talento cristallino e visionario del compositore e sound-designer romano si muove verso nuove brulicanti saturazioni ambientali con Babel. Pubblicato in tiratura limitata dall’americana Time Released Sound, l’album scorre come un flusso cangiante mentre Bellipanni sembra divertirsi a filtrare e frammentare elementi diversi (piano, chitarra, synth o field recordings), dimostrando un personalissimo gusto per la ricerca elettronica.

22 febbraio : Marco Malasomma//Akamoi//binarycodedbrain (SoundArt)

23 febbraio: ISOCORE (Musica Marcia)

Founder of Upitup Records.

Part of the Distant Future Association.

Liverpool.

24 febbraio: DOROTHEA (electronic)

Dorothea è un progetto elettronico/dance. Nasce nel 2017 ma già tanti sono i live all’attivo fino ad oggi, sia in duo che in formazione più ampia, con basso e batteria.

Nell’anno 2018 la band è stata selezionata per partecipare all’Arezzo Wave Lazio, Meeting del Mare, Scampia Music Fest e ha vinto il DistrArte sound contest che gli ha permesso di aprire il concerto di Marky Ramone ad Ascoli Piceno.

Attualmente è in produzione il nuovo disco.

28 febbraio: ADRIANO LANZI sonorizza “L’uomo con la macchina da presa” di Dziga Vertov (Electronics)