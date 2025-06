Le Guess Who? 2025: nuovi curatori e primi artisti annunciati

Il Festival Le Guess Who? 2025 si terrà, come di consueto, a Utrecht, nei Paesi Bassi, dal 6 al 9 novembre. L’evento annuncia i suoi nuovi curatori e i primi 100 artisti selezionati, promuovendo un ascolto profondo e una connessione collettiva, senza seguire criteri di genere, geografici o linguistici (qui i biglietti).

Di seguito i curatori ospiti:

AMIRTHA KIDAMBI , musicista, attivista, improvvisatrice e organizzatrice di comunità, ci invita a esplorare la sua visione di “ Outernationalism “. Questo concetto, introdotto dal compianto compositore Ryuichi Sakamoto, esprime la fede in un mondo senza confini né identità nazionali. A Le Guess Who?, Kidambi presenta la sua interpretazione, “ Outernational “, incentrata sulla convinzione che la musica possa svolgere un ruolo centrale nella costruzione di solidarietà e comunità culturali globali.

Il batterista e percussionista sudafricano ASHER GAMEDZE , operatore culturale nei campi della musica, dell’istruzione e della storia, è una figura di spicco della scena musicale progressista di Città del Capo. Il suo lavoro fonde improvvisazione libera e jazz con un pensiero sociale e politico radicale. Gamedze curerà un programma che celebra la ricchezza di questa comunità musicale.

La DJ, produttrice e curatrice colombiana EDNA MARTINEZ , residente a Berlino, offre un viaggio sonoro nell’elettrizzante mondo di Picó , la cultura sound system della costa caraibica colombiana, nata dalle feste di strada degli anni ’50. Più che un semplice stile musicale, Picó è una forma d’arte e un’espressione vitale di identità, resistenza e comunità che ravviva e sostiene le tradizioni musicali colombiane, caraibiche e africane.

Il produttore di Hong Kong GYROFIELD è una stella nascente, le cui influenze spaziano tra drum & bass, ambient, techno, hyperpop, grime e dubstep. Dopo un periodo a Bristol, si è recentemente trasferito a Utrecht. La sua curatela includerà artisti del musical e affini.

Il musicista e artista visivo LONNIE HOLLEY ha dedicato la sua vita alla creatività e all’improvvisazione attraverso diverse tecniche, tra cui il disegno, la pittura, la scultura, la fotografia e le performance sonore. La sua curatela è un atto di memoria, un omaggio ai numerosi collaboratori e spiriti affini che hanno plasmato il suo percorso artistico e musicale.

TIANZHUO CHEN è noto per le sue opere eclettiche e multidisciplinari: performance, film e installazioni. Chen porta al festival una narrazione immersiva, in cui antiche tradizioni si confrontano con le realtà del colonialismo.

La batterista, compositrice e polistrumentista VALENTINA MAGALETTI curerà un paesaggio sonoro basato sulla collaborazione e sulla sperimentazione, offrendo spazio alle comunità femminili e queer per prosperare e risuonare.

La produttrice e musicista berlinese ZIÜR creerà una serata carica di intensità e pura emozione. Il suo programma presenterà principalmente artisti transgender della scena elettronica, artisti che spingono i confini, sfidano le convenzioni e creano nuovi mondi sonori.

Tra le partecipazioni speciali, spiccano:

I Rizwan-Muazzam Qawwali Group , nipoti del maestro di qawwali Nusrat Fateh Ali Khan, presenteranno una serie di spettacoli originali durante una residenza di tre giorni.

, nipoti del maestro di qawwali Nusrat Fateh Ali Khan, presenteranno una serie di spettacoli originali durante una residenza di tre giorni. Tianzhuo Chen e il danzatore e coreografo Siko Setyanto cureranno la performance multidisciplinare Moyang 先祖 & Seaman 漁師, ispirata al teatro NOH giapponese, la più antica arte teatrale ancora rappresentata in Giappone.

e il danzatore e coreografo cureranno la performance multidisciplinare Moyang 先祖 & Seaman 漁師, ispirata al teatro NOH giapponese, la più antica arte teatrale ancora rappresentata in Giappone. Nicolás Jaar torna al festival, questa volta con l’artista pakistano-americano Ali Sethi , abbinando brani radicati nella poesia sufi classica all’astrazione elettronica.

torna al festival, questa volta con l’artista pakistano-americano , abbinando brani radicati nella poesia sufi classica all’astrazione elettronica. Nata nelle terre tradizionali dei popoli Gooniyandi e Walmatjarri dell’Australia nord-occidentale, Kankawa Nagarra – musicista, insegnante, sostenitrice dei diritti umani e attivista ambientale – farà il suo debutto europeo.

– musicista, insegnante, sostenitrice dei diritti umani e attivista ambientale – farà il suo debutto europeo. Jad Atoui , Anthony Sahyoun e Sandy Chamoun , figure chiave della resiliente scena musicale libanese, presentano Ghadr غدر, un progetto che fonde elettronica e distorsione con voci radicate nel canto arabo classico.

, e , figure chiave della resiliente scena musicale libanese, presentano Ghadr غدر, un progetto che fonde elettronica e distorsione con voci radicate nel canto arabo classico. Iggor Cavalera , co-fondatore dei leggendari Sepultura, si esibirà per la prima volta insieme ad Attila Csihar (Void ov Voices).

, co-fondatore dei leggendari Sepultura, si esibirà per la prima volta insieme ad (Void ov Voices). Nella serata di apertura del festival, l’artista colombiana Lido Pimienta presenterà il suo nuovo album, ispirato alla musica classica europea e al canto gregoriano.

COSMOS, infine, è la piattaforma ibrida di Le Guess Who? che mette in luce le scene musicali indipendenti di tutto il mondo.

Primi nomi

33EMYBW & Joey Holder

33EMYBW & Li Jianhong

Able Noise

Adrian Younge

Al Wootton & Youmna Saba

Alabaster DePlume

Ale Hop & Titi Bakorta

Ali Sethi & Nicolás Jaar

Alpha Maid

Amirtha Kidambi’s Elder Ones

Amirtha Kidambi presents Outernational

Ancient Indigenous Africans

ARN4L2

Asher Gamedze with A Semblance

Assiko Golden Band de Grand Yoff

Attila Csihar & Iggor Cavalera

BCLIP

BIG|BRAVE

Calibre

Carme López

Ciel

Daisy Rickman

DE BRUJAS Y FANTASMAS by Kianí del Valle with Ziúr

DEAD SYMBOLS

DIEMAJIN present 陰陽 (Yin and Yang)

Dirar Kalash’s Sonic Front

Divide and Dissolve

DJ Haram & Aquiles Navarro

DJ Marcelle

Earth Ball

Edna Martinez

emptyset

Fatima Al Qadiri (DJ set)

Gary Bartz and NTU Troop

Ghadrغدر

Goblin Daycare

GOTH-TRAD

gyrofield

HULUBALANG

Hüma Utku presents Dracones

Índio da Cuíca

Jabu

Julianna Barwick

Julianna Barwick & Mary Lattimore

Kankawa Nagarra

Kat Válastur – Dive Into You

Kathryn Mohr

Katokye

keiyaA

Klein

La Saramuya

Lady Lykez

Lido Pimienta

Lonnie Holley & Friends

Los Wembler’s de Iquitos

Luisa Almaguer

M(h)aol

Mark Ernestus’ Ndagga Rhythm Force

Maya Al Khaldi & Sarouna feat Dina Mimi

Merope with Shahzad Ismaily

Mohammad Mostafa Heydarian

Mopcut ft. MC dälek

Moyang 先祖 & Seaman 渔師

Nayi Lokura

Objekt

One Leg One Eye

PHEW & Valentina Magaletti

PRAM

Quinton Barnes + Black Noise Ensemble

Raven Chacon

Rizwan-Muazzam Qawwali

Rogê

Saint Abdullah & Jason Nazary

Salenta + Topu

Sara Persico & Mika Oki present “Sphaîra”

Saul Williams meets Carlos Niño & Friends

Sawt El Doumouh صوت الدموع

Semiratruth

SUNN O)))

The Congos

The Cosmic Tones Research Trio

The Fiery Furnaces

The Mad Laboratory of Anti-Matter

The Space Lady

The Zawose Queens

Tiago Caetano

Tomo Katsurada

Tomoki Sanders

Tristwch Y Fenywod

Tumi Mogorosi

Unwound

upsammy & Valentina Magaletti

Usta/Olgun/Ekincioglu

V/Z

Voice Actor

Wilfred Guerrero

Yara Asmar

YHWH Nailgun

ZAÄAR

Ziúr & Sandi – Home – Live A/V

أحمد [Ahmed]