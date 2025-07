LAURA VITTORIA, Kein Traum

Nel profluvio di uscite, sarebbe un peccato perdersi Kein Traum, pubblicato da La Tempesta Dischi e dalla statunitense Manimal Vinyl, l’album d’esordio della poetessa e songwriter lombarda Laura Vittoria, all’anagrafe Laura Vittoria Recanati, con la co-produzione artistica di Marco Fasolo (yes, Jennifer Gentle e I Hate My Village). Proprio Fasolo ha contribuito a condurre le canzoni dalla loro originaria genesi cantautorale, voce-e-chitarra, verso l’elettronica, arrangiamenti maggiormente conturbanti e ambientazioni sonore dreamy. I temi principali, leggiamo, sono l’incomunicabilità, il doppio e il sogno (si senta l’1-2 rappresentato dal magnetico rompicapo “Se c’è un sogno” e dallo scioglilingua tarantolato che è la title-track). Ecco così che “Fluttuazione”, in apertura, ci trasporta in un set badalamentiano, con archi e vocalizzi del tutto onirici, mentre la chiusura di “Tutto Tace” chiude strada facendo il cerchio. Alle spalle le prime esperienze in inglese, la ricerca sulle parole, in italiano, conferma che un’altra strada applicata alla nostra lingua è possibile, come lo scorso anno ci aveva indicato in tal senso l’eccellente e sottostimato Nella Natura Vuota Dei Simboli Appassiti di Carlotta Sillano. Qui a brillare è per esempio la struggente “Esca”, che si meriterebbe lo status di piccolo classico istantaneo. In generale, i momenti magici per quanto vieppiù intimisti prevalgono, cullati da melodie caldamente cupe (“Non Dico Niente”, “Aracnofobia”), senza farsi mancare minimalismi folk (“Che Sollievo”) e intermezzi strumentali più sperimentali (“Berkeley”, “Capgras”, l’horror di “Chi Guarda Dal Buio”). Kein Traum, nessun sogno, ci suggerisce ingannevolmente il titolo di un lavoro che è invece radicato nel potere inconscio della visione. Qualcuno avrebbe detto No hay banda. It is… an illusion.