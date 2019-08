Late Night Venture: il trailer del nuovo album

I Late Night Venture, danesi, stanno per pubblicare (1° novembre) su Czar Of Crickets e Virkelighedsfjern il loro quarto album Subcosmos, che è anche l’ultimo capitolo di una trilogia su umanità, vita e spazio.

Il gruppo ha debuttato nel 2006 con un album omonimo, poi è passato attraverso i classici cambi di line-up e ha pubblicato Pioneers Of Spaceflight (2012) e Tychonians (2015), prendendo le mosse da shoegaze e post-rock, e giungendo su territori post-metal. Questo terzo capitolo, più che con stelle e pianeti, ha a che fare con le periferie di cemento degli anni Settanta e l’alienazione che hanno prodotto.

Tracklist

01. Far From The Light

02. Bloodlines

03. 2630

04. Desolate Shelter

05. Subcosmos

06. No None Fought You

07. No Burning Ground