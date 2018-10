Last Minute To Jaffna live @ NOFest! 2013: il video

Oggi vi presentiamo in anteprima il video live di un nome che non ha certo bisogno di presentazioni da queste parti, si tratta infatti dei Last Minute To Jaffna, qui ripresi in versione acustica durante l’ultimo NOFest! nel 2013 con ospite Fabrizio Modonese Palumbo dei Larsen.

Solo pochi mesi fa la band ha ripescato il documento dai suoi archivi con la conseguente decisione di renderlo pubblico, vista anche la ripresa con tre telecamere e la qualità dell’audio catturato sia dal mixer che da due microfoni ambientali piazzati ad hoc. I brani proposti durante il set sono estratti da Volume III, che già vi avevamo presentato in anteprima al momento della sua uscita. Nonostante il non poco tempo trascorso, i pezzi mantengono inalterato il fascino che ci aveva catturato all’epoca e in questa versione live acquistano un mood ancora più caldo e intenso, tanto che sarebbe stato davvero un peccato mandare persa la testimonianza di un momento speciale nel percorso di una realtà di cui non possiamo che confermare il valore.

I Last Minute To Jaffna suoneranno con i Coilguns per tre date a novembre:

09 – Magazzini sul Po – Torino (IT)

10 – Scumm – Pescara (IT)

11 – Wave – Misano Adriatico (IT)