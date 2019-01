Larsen: in ascolto “First Song” da Tiles, in uscita il 21 febbraio

C’è un ep degli indiscutibili Larsen in arrivo il 21 febbraio grazie a Hypershape Records. Con loro, come in La Fever Lit e Cool Cruel Mouth, la performer newyorkese Little Annie (che già conosceva chi ascoltava i Crass, ma anche Coil, Current 93, Nurse With Wound…).

C’è un primo pezzo in ascolto che si intitola proprio “First Song”…

Tiles by Larsen

Tracklist

01. First Song

02. Barroom Philosopher Pt. 1

03. She’s So So

04. Barroom Philosopher Pt. 2

Scritto, suonato e prodotto dai Larsen:

Fabrizio Modonese Palumbo: chitarra, viola elettrica

Little Annie: voce

Marco Schiavo: batteria e percussioni, glockenspiel…

Paolo Dellapiana: tastiere, synth

Roberto Maria Clemente: chitarra

Registrato da Paul Beauchamp (musica) e Marco Milanesio (parti vocali)

Mix e mastering di Marco Milanesio

O.F.F. Studio Torino, Italy, 2017/2018

Artwork di Roberto Maria Clemente per Fionda