LAMPIS, Object Shape Description

Marco Lampis ha un passato negli Albero Rovesciato con Francesco Cavaliere e ha pubblicato poche cose con, tra le altre, la Palustre Records di Aldo Becca e la Sturmundrugs, label di Donato Epiro. Da poco ha fatto il suo debutto, usando solo il cognome, con questo album per l’inglese Comsumer Waste, etichetta che ha il vizietto di pubblicare italiani: Luciano Maggiore, Giovanni Lami, Enrico Malatesta.

Object Shape Description consta di sei tracce, tutte piuttosto simili in fondo, dalle quali si evince come l’autore tenga ben presente la lezione armonica dei minimalisti, volgendola però quasi a parossismo, a ritmo veloce e nevrotico, per nulla accomodante. Il suono come fonte dalla quale trarre un senso di infinita inquietudine, un suono talmente penetrante e così spesso fastidioso che verrebbe facile abbandonare il disco dopo soli pochi secondi di ascolto. per dirla come la curatrice Elena Biserna, che ha scritto un testo critico di accompagnamento al disco, si tratta della registrazione di frammenti vocalici asemantici assemblati in loops progressivi o in cluster. E invece, se siete abbastanza abituati ad ascoltare set di noise assurdo, questa sarà per gli ascoltatori più coraggiosi una specie di rigenerante epifania, una delle poche occasioni nella quale trovare rifugio nelle reiterazioni puntillistiche di “Reconstructing-FRONT-side-of-a-Grecian-Urn_Surface_comparison”, o nelle spersonalizzanti (e spossanti, tredici minuti…) ecolalie post-Demetrio Stratos (quello di Cantare La Voce) di “Ergonom-process-auto-alignmentfix-twobusts-Sculpt.”. La descrizione della forma di un oggetto non è mai stata così criptica (e affascinante).

Tracklist

01. A-quarter-section-of-the-geometry-of-Object-Phphph-after-an-added-Normal-predefined-mesh

02. Reconstructing-REAR-side-of-a-Grecian-Urn_depth_comparison

03. Three-points-on-common-location-between-A-and-B_flu_ug_in_cyn_mesh

04. Reconstructing-FRONT-side-of-a-Grecian-Urn_Surface_comparison

05. Ergonom-process-auto-alignmentfix-twobusts-Sculpt.

06. The-lack-of-corresponding-features-on-surface-model_before_the_eyes