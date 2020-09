LACITTÀDOLENTE, Salespeople [+ full album stream]

La città dolente è la grande città con tutte le sue contraddizioni e le situazioni di disagio sociale e personale che si porta dietro. Da queste prende spunto un gruppo che per base ha Milano, ma che dentro ha anche chi viene da Roma, chi da Pescara e chi da Londra, proprio quell’eterogeneità che alla fine caratterizza le metropoli. Il risultato è una musica nervosa e (solo apparentemente) caotica, ricca di spigoli vivi e dissonanze, instabile e sempre in tensione, quasi sul punto di esplodere. Quello dei LACITTÀDOLENTE, scritto maiuscolo e tutto attaccato, è postcore infiltrato di math, noise, grind, metal e in generale in balia di umori cangianti che ne spezzano e ne cambiano sempre la direzione, come se fosse un fiume in piena che straripa dai suoi argini e travolge lungo la sua corsa tutto ciò che incontra. Potremmo citare la scena di inizi Duemila con Botch, Converge, Burnt By The Sun, Coalesce e i vari paladini di quella ondata destinata a cambiare per sempre i connotati di un linguaggio incapace di fossilizzarsi su codici prestabiliti. Qui c’è voglia di sorprendere l’ascoltatore: ci si imbatte sì nella reiterazione quasi meccanica di certi riff, parole, suoni all’interno del Maelstrom sonoro, ma succede quando serve dar voce alla freddezza della grande città, alla frenesia di gesti sempre uguali nella vita di persone che si affannano per seguire una routine fatta di tempi stretti e stress continuo. Così, in questo dualismo tra caos ribollente di vita e piccole azioni ripetute, apparente follia e freddezza chirurgica in gesti privati della loro pulsione vitale, i LACITTÀDOLENTE cercano di dipingere un quadro quanto più realistico possibile della società di oggi e ne escono vincitori grazie a un suono che cerca una propria strada senza perdere di vista le radici, non c’è la necessità di apparire strani a tutti i costi. Gli spunti interessanti ci sono, la messa in scena appare a fuoco e convincente, non resta che vedere come queste intuizioni si evolveranno in futuro. Per ora, vi offriamo l‘ascolto in anteprima di Salespeople, in uscita a breve per una cordata che vede coinvolte alcune etichette di cui ormai dovreste conoscere vita morte e miracoli.