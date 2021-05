La Radio Uabab #277

Una colonna sonora ipotetica (e alternativa) del film Nomadland di Chloé Zhao!

Playlist

“Eulalia Floe”, Chris Jusell | Chaz Prymek | Matthew Sage | Patrick Shiroishi, Setsubun (節分) (Cached Media, 2021)

“Big Summer”, Daniel Bachman, Axacan (Three Lobed Recordings, 2021)

“Slipping The Mooring / Pond”, M. Sage With The Spinnaker Ensemble, The Wind Of Things (Geographic North, 2021)

“Cañones (El Pueblo Unido)”, Susan Alcorn | Leila Bordreuil | Ingrid Laubrock, Bird Meets Wire (Relative Pitch Records, 2021)

“Sassafras”, Chris Schlarb | Chad Taylor, Time No Changes (Astral Spirits, 2021)