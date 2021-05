La Radio Uabab #276

De senectute, ovvero l’arte di saper invecchiare bene! Breve trattato in cinque passaggi sulla gerentofilia e la passione per i “vecchi leoni”.

Playlist

“Mau Mau (feat. Nah Eeto)”, Tony Allen, There Is No End (Blue Note, 2021)

“Calling England Home”, Anthony Joseph, The Rich Are Only Defeated When Running For Their Lives (Heavenly Sweetness, 2021)

“Dance On”, Daniel Lanois, Heavy Sun (Maker Series, 2021)

“Only A Song”, Van Morrison, Latest Record Project Volume 1 (BMG, 2021)

“Why Can’t We Live Together (feat. Iggy Pop)”, Dr. Lonnie Smith, Breathe (Blue Note, 2021)