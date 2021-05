La Radio Uabab #275

Cantautori, poeti, songwriter, disegnatori di suoni e di atmosfere. Una puntata mescolata con l’unica scusa di presentare 5 dischi significativi di questa prima metà dell’anno.

Playlist

Together Forever Everywhere, Piers Faccini, Shapes of the Fall (Beating Drum/No Format, 2021)

Just Wrong, Pino Palladino | Blake Mills, Notes With Attachments (New Deal/Impulse!, 2021)

God Is Waiting, Matt Sweeney | Bonnie ‘Prince’ Billy, Superwolves (Domino, 2021)

Your Reign is Over, Dictaphone, Goats & Distortions 5 (Denovali, 2021)

The Bridge Of Sighs, Marianne Faithfull With Warren Ellis, She Walks In Beauty (Panta Rei/BMG, 2021)