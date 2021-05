La Radio Uabab #274

In questa puntata folklore dai confini dell’Impero. Segregato, desertificato, mescolato, orbitato, inventato.

Playlist

I Am A Beggar For A Home, Witch Camp, I’ve Forgotten Now Who I Used To Be (Six Degrees Records, 2021)

Moulan Shakur, Khalab & M’berra, Ensemble M’berra (Real World, 2021)

Nodozo, Praktika, Benkadi (Blanc Manioc, 2021)

Outra Cidade, IKOQWE, The Beginning, the Medium, the End and the Infinite (Crammed Discs, 2021)

Vespres Dau Raibar, Sourdure, De Mòrt Viva (Les Disques du Festival Permanent, 2021)