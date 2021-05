La Radio Uabab #273

Damon Locks e Joshua Abrams sono l’avanguardia dell’avanguardia della scena avant jazz di Chicago. Due nuovi dischi escono praticamente in contemporanea. Assieme a loro il discusso Floating Points con Pharoah Sanders, il jazz caldo e cervellotico del trio Dell/Lillinger/Westergaard e quello estemporaneo di Nate Wooley con l’aiuto di un manipolo di improvvisatori contemporanei.

Playlist

The People vs the Rest of Us, Damon Locks Black Monument Ensemble, NOW (International Anthem, 2021)

Movement 1, Floating Points | Pharoah Sanders | The London Symphony Orchestra, Promises (Luaka Bop, 2021)

Configuration II, Christopher Dell | Christian Lillinger | Jonas Westergaard, Beats (Plaist, 2021)

Mutual Aid Music III, Nate Wooley, Mutual Aid Music (Pleasure Of The Text Records, 2021)

descension (Out of Our Constrictions) I, Natural Information Society | Evan Parker, descension (Out of Our Constrictions) (Eremite Records, 2021)