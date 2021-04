La Radio Uabab #272

Due, come l’unità minima di assembramento, come il dialogo necessario di cui ci sentiamo privati e due come requisito minimo per fare musica insieme. Una serie di dischi a due usciti nell’ultimo periodo.

Playlist

I Cried Space Dust_Composition 12, Matthew E. White | Lonnie Holley, Broken Mirror: A Selfie Reflection (Spacebomb, 2021)

The Snake, Tomaga, Intimate Immensity (Hands In The Dark, 2021)

Sessione 2, Donato Dozzy | Daniele Di Gregorio, Buchla & Marimba (Maga Circe Musica, 2021)

Balcony Man, Nick Cave | Warren Ellis, Carnage (Goliath Enterprises Limited, 2021)

Hoog, John Butcher | Eli Keszler, First Meeting (bandcamp, 2021)