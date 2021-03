La Radio Uabab #269

Elettronica aliena, umanoide, organica, guaritrice, cinematica.

Playlist

Elephant, Venus Ex Machina, Lux (AD 93, 2021)

Go Tick, Mouse On Mars, AAI (Thrill Jockey Records, 2021)

All the Sparrows Have Moved to the City (Kid Smpl Remix), IKSRE, Transmission (Hush Hush, 2021)

Marking Time, Pauline Anna Strom, Angel Tears in Sunlight (RVNG Intl., 2021)

Weeping Ghost, John Carpenter, Lost Themes III: Alive After Death (Sacred Bones Records, 2021)