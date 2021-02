La Radio Uabab #268

Ritmi. Dall’Africa irrequieta a quella evocata da una tribù AfroFriulana passando per Kabul (re)immaginata da una metropoli tedesca. E poi sua maestà Madlib che dialoga con i suoi antenati interiori prima della colonna sonora di un film che non vedremo mai!

Playlist

“Minus Me”, Alostmen, Kologo (Strut, 2021)

“Cosmo Dès”, Maistah Aphrica, Meow (Black Sweat Records, 2021)

“Aresi”, Farhot, Kabul Fire Vol.2 (Kabul Fire, 2021)

“Duumbiyay”, Madlib, Sound Ancestors (Madlib Invazion, 2021)

“Theme for an Old Man”, Bastien Keb, The Killing of Eugene Peeps (Gearbox Records, 2020)