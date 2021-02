La Radio Uabab #267

Nostalgia e astinenza da performance dal vivo (nello specifico di jazz d’avanguardia). Nella puntata un breve e vacuo tentativo di lenire l’assenza attraverso l’ascolto di nuovi dischi e testimonianze live pregresse.

Playlist

“10 de Novembro”, João Lobo, Simorgh (Les Albums Claus/Shhpuma, 2020)

“Sea No Shore”, Alexander Hawkins Feat. Evan Parker, Matthew Wright + Riot Ensemble, Togetherness Music (For Sixteen Musicians) (Intakt, 2021)

“The Ritual and the Dance (excerpt)”, Roscoe Mitchell | Mike Reed, The Ritual and the Dance (Astral Spirits, 2021)

“Planks”, The Underflow (Mats Gustafsson | David Grubbs | Rob Mazurek), Instant Opaque Evening (Drag City, 2021)

“Duke Hill”, Joshua Abrams’ Cloud Script, Cloud Script (RogueArt, 2020)