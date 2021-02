La Radio Uabab #266

Dal folklore europeo delle province più lontane al nuovo disco dei Senyawa che spostano agli inferi la millenaria tradizione indonesiana. E poi due box meravigliosi della mai abbastanza glorificata Dust-to-Digital: l’uovo di Colombo dei b-side dell’Harry Smith’s Anthology of American Folk Music e la revisione extra anglocentrica della storia della musica suonata a 78 giri.

Ascolta la puntata.

Playlist

“Euran polkka ja Mollipolkka”, Sväng, In Trad We Trust (Galileo Music, 2020)

“Davit Garedjelis Tropari (Iqalto School of Chants, K’akheti)”, Zedashe Ensemble, Silver Sanctuary (Electric Cowbell, 2020)

“Kabau”, Senyawa, Alkisah (Phantom Limb, 2021)

“My Mama Was A Sailor (Julius Daniels)”, Various Artists, The Harry Smith B-Sides (Dust-to-Digital, 2020 4cd)

“Tilondo le Phepo (Malawi) (Tiwonoh and Sandikola)”, Various Artists, Excavated Shellac: An Alternate History of the World’s Music (Dust-to-Digital, 2020 4cd)