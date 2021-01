La Radio Uabab #265

Tre musicisti italiani. Le stratificazioni etniche ed elettroniche di Antonio Bertoni (Ongon), il debutto solista della percussività di Valentina Magaletti e il progetto compositivo del batterista Stefano Tamborrino introducono il primo disco “da segnalare” del 2021: l’esordio solitario della percussionista Patricia Brennan.

A vegliare sulla puntata Dino Saluzzi con l’ultimo capolavoro per ECM, benedetto dalla memoria, dalla latinità argentina e dal suo bandoneon inolvidable.

Ascolta la puntata.

Playlist

“Inundi”, Ongon, In Dispersione (Loup Editions, 2020)

“Body in a Room”, Valentina Magaletti, A Queer Anthology Of Drums (Takuroku, 2020)

“Gamelan”, Stefano Tamborrino, Seacup (Tǔk Music, 2020)

“Episodes”, Patricia Brennan, Maquishti (The Control Group/Valley Of Search, 2021)

“Ficción”, Dino Saluzzi, Albores (ECM, 2020)