La Radio Uabab #264

Ultima puntata 2020. Il soul contemporaneo in tre diverse versioni conduce al blues sperimentale e all’improvvisazione ambientalista acquatica ed organica. Per chiudere l’anno in qualunque modo.

Playlist

“Do You Care?”, Salami Rose Joe Louis, Chapters Of Zdenka (Brainfeeder, 2020)

“Angels Pharmacy” (feat. Zsela), Actress, Karma & Desire (Ninja Tune, 2020)

“Foreshadowing”, Dawuna, Glass Lit Dream (bandcamp, 2020)

“Blues”, Lamin Fofana, Blues (Black Studies, 2020 Ep)

“The Drowned World (Jalan Batu After Rain)”, Mike Cooper, Playing With Water (Room40, 2020)