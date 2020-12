La Radio Uabab #263

Poesia, performance, recital e mockumentary attraversano alcuni dischi appena usciti. Un incrocio possibile: dal patriarca William S. Burroughs alla Prima Guerra Mondiale alla quale (forse) non partecipò Arthur Rimbaud, dall’industrial poetica francese fino al bivio Etiopia/Norvegia!

Playlist

“I Was Only A Child, Pt. 1”, Australian Art Orchestra | Peter Knight | Tilman Robinson | Andrea Keller, Sometimes Home Can Grow Stranger Than Space (AAO, 2020)

“Naming the Seven Souls (Mix-Translation)”, Opening Performance Orchestra | Bill Laswell | Iggy Pop | William S. Burroughs, The Acid Lands (Sub Rosa, 2020)

“Part Six”, Penny Rimbaud, Arthur Rimbaud In Verdun (One Little Independent Records, 2020)

“Je Me Suis Endormi”, Jac Berrocal | David Fenech | Vincent Epplay, Exterior Lux (Akuphone, 2020)

“It Hurts Me Too”, The End, Allt Är Intet (RareNoise Records, 2020)