La Radio Uabab #262

Musiche da camera costretta: forse è così che potremmo definire alcuni dischi che sono stati realizzati in solitudine e a distanza durante questa fase di reclusione forzata. E chissà che una volta usciti da qui non riusciremo a storicizzare un breve periodo nel quale, loro malgrado, i musicisti hanno provato a raccontare il loro isolamento. In questa puntata una selezione (assai poco esaustiva) di questi dischi, con la presenza di un intruso.

“Floating Rhythms”, Ai Aso, The Faintest Hint (Ideologic Organ, 2020)

“Light Inside My Skin”, Ashley Paul. Ray (Slip, 2020)

“Litany Of Godly Love”, Nick Cave | Nicholas Lens, L.I.T.A.N.I.E.S. (Deutsche Grammophon, 2020)

“Minuscule”, Lo’Jo ,Transe De Papier (Yotanka, 2020)

“Le Grand Etang II”, Delphine Dora, Le Grand Etang (bandcamp, 2020)