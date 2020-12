La Radio Uabab #261

Il doveroso omaggio a Mohammad Reza Shajarian (la voce più autorevole dell’universo persiano) è il principio di un pellegrinaggio fra Iran, Libano ed Egitto alla ricerca dei suoni contemporanei del continente arabico. Con lo slancio dell’etnomusicologo da divano, immobile, ma non per questo meno curioso. Cantillazione coranica, Persia elettronica, archeofonia libanese, Ornette Akbar fino a giungere allo shaabi del Cairo.

Playlist

Eragh Mohammad Reza Shajarian It’s Winter (Delawaz Records, 2001)

Pedarkoshi Rojin Sharafi Zangaar (Zabte Sote, 2020)

The Cyber Oracle Raed Yassin Archeophony (Akuphone, 2020)

The Green Dogs of Dahshur The Dwarfs Of East Agouza The Green Dogs of Dahshur (Akuphone, 2020)

Embassy of Embarrassment Praed Orchestra! Live In Sharjah (Morphine Records, 2020)