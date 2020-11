La Radio Uabab #260

2-2-3-3 come un modulo calcistico. È il numero dei componenti delle prime 4 formazioni presentate in questa puntata. Solo che poi nel finale la partita prende una piega diversa e il totale fa 13 e non si capisce chi ha vinto. Puntata dedicata al più grande genio musicale che abbia mai calcato un campo da calcio.

Playlist

Infoldings 1 (excerpt), Mark Fell | Will Guthrie, Infoldings (NAKID, 2020)

Xina Bena Jordão, Bernhard Meyer | John Hollenbeck, Grids (Shhpuma, 2020)

Velvet Sun, Schnellertollermeier, 5 (Cuneiform Records, 2020)

Miami Weekend, Ballrogg, Rolling Ball (Clean Feed, 2020)

A Wrinkle In Time Sets Concentric Circles Reeling, Rob Mazurek Exploding Star Orchestra, Dimensional Stardust (International Anthem, 2020)