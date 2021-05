La Mala Sementa (Marnero, Breakbeast e Ulan Bator): in ascolto “Nessun Amico Se Non Il Vino”

La Mala Sementa è un nuovo gruppo formato da membri di Marnero, Breakbeast e Ulan Bator, con featuring alla tromba di Paolo Raineri (Ottone Pesante) e di Nicola Manzan al violino. La band, parole dei diretti interessati, offre all’ascoltatore “canzoncine anarchiche quasi tex mex che ci piace definire Musica-Sagra, canzone impopolare da balera”.

Così si presentano loro: La Mala Sementa è un gruppo musicale (non un proggetto) di Musica-Sagra e canzone impopolare da balera che nasce nel tentativo di riaggiornare il canzoniere anarchico del passato con le tematiche anticapitaliste del presente, utilizzando suoni mariachi-punk mischiati con svarioni un po’ sudamericani e un po’ balcanici. Il tutto con il chiaro intento di fondare il ballo liscio del futuro, cioè quello che balleranno malissimo gli anziani degli anni 2040, cresciuti (male) con la musica degli anni ’90 e 2000. Il sogno della band è quella di suonare alle sagre, ai matrimoni e in tutti i luoghi in cui il vino la fa da padrone. Il gruppo è un mutevole collettivo al quale partecipano vari personaggi e strumentisti fra cui Don G. Raudo (Laghetto, Marnero), Toni Z (Marnero), Mario Di Battista (Ulan Bator, Breakbeast), Francesco Fioretti (Dor) e Simone Matteucci, con le partecipazioni nel disco di Davide Olori e Nicola Manzan ai violini, Paolo Raineri degli Ottone Pesante alle trombe, Davide Sottanelli alla fisarmonica e Bruno Germano al pianoforte. Il disco omonimo, in uscita a giugno 2021, ha l’artwork dell’artista messicano GranOM ed è stato registrato in zone rosse/arancioni/marroni, un po’ nel Novembre 2020 al Vacuum Studio di Bologna da Bruno Germano e un po’ nel Dicembre 2020 al Noiselab di Giulianova da Sergio Pomante. poi mixato all’Hombre Lobo di Roma da Ravelio Fisik e masterizzato al Noiselab di Giulianova da Sergio Pomante.

Questo il primo brano che i La Mala Sementa hanno condiviso sul loro Bandcamp.