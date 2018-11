La fanzine Equilibrio Precario è online

Ci scrive Stefano, anima di Equilibrio Precario.

Equilibrio Precario è una fanzine che tra il 1992 e il 2002 ha pubblicato 8 numeri.

Equilibrio Precario si muove tra dischi e concerti. Spesso è musica dissonante e rumorosa, ma altre volte è lenta e intima.

Negli anni ha parlato con: Aerial M, Assalti Frontali, Black Heart Procession, Blonde Redhead, Botch, CCM, Colossamite, Contropotere, Cop Shoot Cop, Cows, dEUS, Disciplinatha, Don Caballero, Fluxus, Fugazi, Giardini di Mirò, Girls vs Boys, God Machine, Godflesh, Godspeed You! Black Emperor, Kina, Kings of Convenience, Infranti, Johnboy, June of 44, La Crus, Laddio Bolocko, Lalli, Marlene Kuntz, Massimo Volume, Motorpsycho, Neurosis, New Bomb Turks, Negazione, The Notwist, Old Time Relijun, One Dimensional Man, Perturbazione, Rage Against The Machine, RSU, Scisma, Shellac, Sottopressione, Splatterpink, Stefano Giaccone, Skin Yard, Trumans Water, Unsane, Unwound, Voivod, Us Maple, Will Oldham, White Tornado, Zeni Geva…

In questi giorni è stata creata una pagina Issuu dove potrete sfogliare e leggere tutti i numeri.