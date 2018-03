La Digestion (Napoli) torna il 31 marzo con Rie Nakajima & Pierre Berthet, Minor Tom e David Toop

Riceviamo e pubblichiamo.

LA DIGESTION – musica ascoltata raramente

Edizione II

da Novembre 2017 a Giugno2018

quarto evento

31 Marzo 2018

ore 18:00

installazione/performance di Rie Nakajima & Pierre Berthet [JP/BE] @ Cimitero delle Fontanelle

Via Fontanelle, 80 – Napoli

ingresso gratuito

ore 21:00

Minor Tom (Michal Libera, Hilary Jeffery, Gianpaolo Peres) [PL/UK/IT] play Ted Hughes’ Snow

David Toop [UK] @ Chiesa di San Giuseppe delle Scalze

Salita Pontecorvo, 65 – Napoli

ingresso: 10,00 euro

Continua il viaggio attraverso i luoghi più suggestivi della città di Napoli per il quarto appuntamento de La Digestion – musica ascoltata raramente, festival dedicato ai linguaggi innovativi dell’arte sonora contemporanea, e realizzato da associazione Phonurgia, Fondazione Morra ed E-M Arts associazione culturale.

La giornata del 31 marzo sarà caratterizzata da un doppio appuntamento musicale, che animerà, nel pomeriggio, il magico Cimitero delle Fontanelle nel rione Sanità e, in serata, la bellissima Chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Montesanto, con l’imperdibile concerto di David Toop dei leggendari Flying Lizards, pietra miliare della new wave europea più creativa ed eclettica, e oggi raffinato sperimentatore e teorico del suono.

Filo conduttore di questo viaggio immaginario e reale saranno gli “oggetti sonori”. Oggetti misteriosi ed organici quelli utilizzati da Rye Nakajima e Pierre Berthet, i quali – tra i cunicoli e le ossa del Cimitero delle Fontanelle – daranno vita a Dead Plants/Living Objects, installazione sonora e performance in cui, tra vibrazioni ed evocazioni, la materia inorganica, grazie al suono, prende vita. Oggetti del quotidiano, invece, animeranno il momento serale presso la Chiesa delle Scalze, trasformandosi – nelle sapienti mani di David Toop – in fonti sonore elettroacustiche originali e polisemiche. Il maestro inglese, già spalla di Brian Eno e collaboratore dei più grandi nomi dell’improvvisazione, da Derek Bailey a Evan Parker, da Hugh Davies a John Zorn, ha sviluppato, durante i suoi quarant’anni di carriera, un linguaggio musicale poetico e profondo, fatto di oggetti trovati, piccoli strumenti, field recordings e flauto traverso, in grado di trasformare l’ascolto in evento di scoperta interiore. Infine, oggetti di una memoria non troppo lontana ma piena di nostalgia, quelli della Calabria contadina, saranno evocati dalle parole del poeta inglese Ted Hughes, messe in musica dal trio Minor Tom. La poesia “Snow”, ispirata ai canti dei pescatori di pesce spada documentati dall’etnomusicologo Alan Lomax nel 1954, diventa il materiale per la composizione di un radio-dramma “dal vivo”, grazie al lavoro del musicista polacco Michal Libera accompagnato dal trombonista Hilary Jeffery e dal vocalist Gianpaolo Peres.

Tre declinazioni della poesia sonora, tre momenti unici in bilico tra musicalità, linguaggio e gesto, capaci di insinuarsi lì dove l’ascolto si incontra con il pensiero, aprendo a nuovi significati e intense esperienze.

È volontà del festival inscrivere il momento performativo in una più completa attività di formazione e riflessione che lasci tracce durevoli sul territorio cittadino. A tal fine, il 30 Marzo, il maestro David Toop sarà protagonista di una conversazione in diretta radio su RadioDigestion e aperta al pubblico, e nel pomeriggio terrà un workshop dedicato all’ascolto dal titolo “Listening is Intimacy”, il tutto presso Casa Morra. Il workshop, dal costo di 10 euro, è aperto a musicisti di qualunque strumento e livello di preparazione. Per informazioni e prenotazioni: info.phonurgia@gmail.com

L’evento è organizzato grazie al patrocinio morale del Comune di Napoli, che ha concesso l’uso del Cimitero delle Fontanelle, e grazie alla collaborazione con l’Associazione Le Scalze, che da anni porta avanti le attività della Chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Montesanto.