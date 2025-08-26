La Biennale di Caterina Barbieri: Meredith Monk, William Basinski, Sunn O))), Moritz von Oswald, Moor Mother…

Dopo l’opera di profondo rinnovamento di Biennale Musica, principalmente dovuta alla direzione artistica (2021-2024) della compositrice romana Lucia Ronchetti, il percorso di apertura all’extra-accademico della rassegna veneziana prende ulteriore slancio con l’incarico affidato da quest’anno alla musicista bolognese Caterina Barbieri (Bologna, 1990), antica conoscenza di The New Noise. Oggi, dopo che di strada ne ha fatta tanta, Barbieri comunque non ha nascosto la più grande sorpresa quando in novembre le hanno palesato la nomina, così che la sua partecipazione al Padiglione Italia della Biennale Arte 2024 può adesso esser vista come un autorevole prologo (“Due qui/To hear”).

Il programmatico titolo di questa edizione, “La Stella Dentro”, allude a una visione introspettiva/psichedelica dell’arte, musica cosmica certo, con un cartellone che pur snodandosi in vari ambiti della produzione musicale contemporanea, della visione lisergica s’innerva con al centro l’LSD Centre (La Stella Dentro Centre), sito all’interno della Sala d’Armi dell’Arsenale, uno spazio interamente dedicato all’ascolto profondo che – oltre alle installazioni permanenti – ospiterà alcuni degli artisti partecipanti con performance dal vivo, sessioni di ascolto e conferenze.

Il Leone d’Oro alla carriera verrà consegnato il 20 ottobre alla compositrice e performer Meredith Monk (New York, 1942), cerimonia preceduta dal suo concerto in trio al Teatro Malibran sabato 18 alle 20; sorprendente il Leone d’Argento per la statunitense di origini colombiane Chuquimamani-Condori, voce visionaria nella musica sperimentale odierna, a cui spetta l’onore dell’inaugurazione con l’opera “Cry of our Guardian Star” il sabato 11 ottobre col corteo musicale d’acqua per nove barche con altoparlanti. Si partirà alle 18 per arrivare alle 18 e 30 all’Isolotto dell’Arsenale per assistere dunque ai concerti per sintetizzatore e campionatore di Los Chuquimini-Condori, e a seguire Joshua Chuquiminia Crampton per chitarra solo. Ancora nel primo giorno due nomi noti: alle 21 all’Arsenale, Teatro delle Tese, dal Portogallo Rafael Toral (chitarra, basso, elettronica, theremin) sarà in quintetto seguito alle 22 dal live dell’onnipresente sassofonista norvegese Bendik Giske (prima assoluta di Into the Blue). Chiuderà la giornata inaugurale NKISI con Anomaly Index per synth, percussioni elettroniche, materiali d’archivio sonori rielaborati.

Dal mastodontico programma peschiamo dunque una personalissima selezione: 17 ottobre, ore 19, da Tokyo al Teatro Piccolo Arsenale il surrealista trio Asa-Chang & Junray, e sempre dal Giappone il 24 ottobre alle 19, Arsenale Teatro delle Tese, la rivelazione FUJIIIIIIIIIIIITA con Resonant Vessel per organo a canne fatto a mano, acqua, oscillatore, voce prima assoluta e per introdurlo nulla di meglio del pezzo su questo sito: “lui si chiama Yosuke Fujita, è giapponese, costruisce i propri strumenti, in primis degli organi a canne: adesso così tutti sappiamo perché il suo nome di battaglia ha quella grafia particolare e ci facciamo una pensata sulla componente visiva delle sue performance dal vivo e della sua arte in generale. Se uno ha dubbi su come collocarlo musicalmente, una breve ricerca è d’aiuto: ai festival è sempre in cartellone con minimalisti vecchi e nuovi, da Charlemagne Palestine a Kali Malone, da Christina Kubisch a Sarah Davachi. Fino ad oggi lo si conosceva per iki (“respiro”), un suo disco sulla svizzera Hallow Ground proprio come il nuovo MMM. Il primo pezzo ripropone il drone soprannaturale e quasi impalpabile dello strumento autocostruito di Yosuke, su cui – senza caricare troppo – aggiunge una serie di semplici ingranaggi sonori: meraviglioso, se piace il genere. Il secondo pezzo è – pare – ispirato dal canto gutturale degli Inuit, quindi suono completamente diverso ma stessa impostazione (reiterazione di figure semplici). Il terzo brano intreccia organo e riprende – più o meno – i giochi vocali del suo predecessore: chi si è lasciato prendere per mano da Fujita ha già attraversato lo specchio e il rischio, come sempre, è quello di non tornare più indietro”.

Dalla Finlandia venerdì 17 ottobre h 21 all’Arsenale Teatro delle Tese per la prima volta a Venezia, attesissimo il concerto di Aleksi Perälä, di cui abbiamo approfondito la speciale figura di autore, trattandone il modus operandi attraverso il programma denominato Sequenza Colundi grazie al quale Perälä compone un’infinita serie di suite. A Venezia il musicista presenterà assieme a Melissa Speirs (synth analogici, moog, drum machine) l’opera “Grace” (ca.180’).

Di base a Cesena, Enrico Malatesta, percussionista e ricercatore musicale fra i più attivi e richiesti (collaborazioni con Giuseppe Ielasi, Nicola Ratti, Alessandro Bosetti, Giovanni Lami, fra gli altri), esplorerà con “Solo VI” (composizione di Jakob Ullmann) la fisicità del suono attraverso un personale approccio, scovando e interpretando le risonanze intrinseche di materiali semplici come pelle, legno, metallo. L’opera per percussioni e dispositivi di riproduzione audio supererà come durata quella del canonico formato concerto. Appuntamento alle 21:45 del 22 ottobre all’LSD Center dell’Arsenale in Sala d’Armi G: vedremo, anzi ascolteremo cosa succederà, dopo di che la celebrata violoncellista britannica Lucy Railton interpreterà in solo l’ultimo album, Blue Veil, uscito su Ideologic Organ.

In prima assoluta “The Garden Of Brokeness”, opera di William Basinski per elettronica, pianoforti a coda, percussioni e motori di vaporetto, sarà domenica 12 ottobre alle 18 al Teatro delle Tese con Adam Tendler, Agnese Menguzzato, Francesca Fabrizi ai pianoforti, Enrico Malatesta e Francesco Toninelli alle percussioni, Basinski all’elettronica, AJ Weissbard al lighting design.

Dal Cairo dopo i concerti, solo per citarne un paio, al Festival di Avignone, al Museo Arte Orientale di Torino, al museo MAXXi di Roma, approda Abdullah Miniawy (ex Le Cri du Cairo), compositore, poeta, vocalist, rinnovatore in chiave contemporanea della tradizione vocale araba che intreccia, con struggenti melodie, con diverse influenze culturali. In Biennale il concerto in programma Peacok Dreams sarà una evoluzione del progetto con i trombonisti Jules-Boittin e Robinson-Khoury, presentato all’ultima edizione del ClubTransMediale.

Scorrendo ancora il programma segnaliamo sabato 25 ottobre alle 19 all’Arsenale Teatro delle Tese “Undici”, per chitarra a 8 corde ed elettronica, concerto di Agnese Menguzzato. Formazione da violinista e liutista rinascimentale ha studiato ingegneria del suono a Napoli prima di trasferirsi a Berlino. Ha collaborato con Sara Persico e Soho Rezanejad, e con l’ep Scusa (2023) ha rivelato un aspetto inedito delle potenzialità acustiche del liuto, attingendo e intrecciando tecniche del passato con modalità sperimentali contemporanee. Con “Undici”, però, Menguzzato sceglie un’altra idea di suono: sicuramente uno dei concerti da non perdere.

Venerdì 24 alle 18 all’LSD Center un astro della musica contemporanea svedese, Ellen Arkbro (Stoccolma, 1990) presenterà Nightsongs, composizione per tre viole da gamba commissionata da Biennale Musica; una ricerca sonora, quella della Arkbro, in piena sintonia con il tema del Festival, con un suono eseguito secondo i principi dell’intonazione naturale e un conseguente ascolto profondo come possibile atto di trasformazione collettiva.

Ancora dalla Svezia l’omaggio alla compositrice, filosofa, matematica e performer multidisciplinare Catherine Christer Hennix (Stoccolma 1948- Istanbul 2023) da parte del Kamigaku Ensemble, giovedì 23 alle 19 al Teatro delle Tese: drone music assoluta nel solco della tradizione inaugurata da Pandit Pran Nath, di cui C.C. Hennix fu allieva, e da La Monte Young con il quale collaborò agli inizi della sua carriera; saliranno sul palco Susana Santos e Ellen Arkbro alle trombe, Amedeo Maria Schwaller e Mathias Hàllsten allo [shō], Marcus Pal all’elettronica.

Parte di La Stella Dentro saranno i Sunn O))) venerdì 24 alle 19 all’Arsenale, ma ancora fra gli altri Christian Fennesz (con “Venice Revisited”), Moritz Von Oswald (che presenterà “Silencio” per 16 voci), l’ensemble Graindlavoix da Anversa, Suzanne Ciani & Actress, DeForrest Brown junior, Mabe Fratti, Dj Marcelle e Carl Craig per i dj set notturni nei padiglioni d’archeologia industriale di Forte Marghera. Sabato 25 ottobre alle h 21, al Teatro delle Tese, concluderà Biennale Musica 2025 Moor Mother con il nuovo progetto denominato Shinkolobwe, supergruppo formato da Aho Ssan (elettronica), Simon Sieger (trombone, organo, flauto, voce), Aquiles Navarro (sintetizzatore, tromba, percussioni). After finale, sempre all’Arsenale, con il dj-set immersivo del produttore anglo-svedese Zak Arogundade Gaterud, in arte Ekko2K.

Per il programma completo ed i biglietti in vendita da mezzogiorno del 18 agosto consultare il sito labiennale.org