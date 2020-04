La Barba Della Montagna: il video di “Nuca”

Vi abbiamo già offerto in streaming Paura, biglietto da visita dei La Barba Della Montagna, trio nato alle pendici del Monte Subasio, un album dagli spunti interessanti e capace di colpire grazie ad un mix ben calibrato di riff granitici e interferenze tra doom-jazz, elettronica e quanto altro serva a rendere interessante il trekking montano offerto dalla band.

Oggi, con il video di “Nuca”, vi invitiamo a scoprire un loro lato finora nascosto, ovverosia la voglia di giocare con citazioni, auto-ironia, iconografie locali e una consistente dose di true metal anni Ottanta, in breve l’esatto opposto di ciò che ci si aspetterebbe da una formazione dedita al magma sonoro di non facile catalogazione contenuto in Paura. Eccoci, quindi, a seguire le (non)avventure di Majestic Slavina Generator, lungocrinuto protagonista (insieme al di lui padre, Odino) in una tipica giornata da metallaro nato nella provincia italiana anziché in Norvegia. Non vi sveliamo altro, buona visione e in alto le corna!