KMRU e Aho Ssan a Udine!

Quando: Venerdì 8 agosto, dalle 17:00 alle 23:00

Dove: Parco di Sant’Osvaldo, Via Pozzuolo, 330 – 33100 Udine

A cura di: Cas*Aupa

Ingresso: Gratuito

La quarta edizione della Stagione di Cas*Aupa al Parco di Sant’Osvaldo rappresenta un portale sulla musica elettronica internazionale, nella cornice verde del Parco di Sant’Osvaldo, un luogo appena ai margini di Udine che diventa spazio di sperimentazione e ascolto.

Un evento che guarda al futuro dei suoni contemporanei, accogliendo due tra gli artisti più originali e visionari della scena elettronica internazionale: KMRU e Aho Ssan.

KMRU, alias Joseph Kamaru, è un sound artist nato a Nairobi con base a Berlino, considerato una delle figure più interessanti della nuova ondata ambient. Il suo lavoro si fonda sul campo della field recording, del noise e della sound art. La sua ricerca propone un’idea espansa di cultura dell’ascolto, invitando a considerare e riflettere sulle pratiche sonore e sui pensieri sonici al di là delle convenzioni. Ha ottenuto riconoscimenti internazionali esibendosi in contesti come il Barbican, il Berlin Atonal, il CTM Festival, Dekmantel, LeGuessWho? e Tramway e aprendo i concerti del tour UK/EU dei Big Thief.

Aho Ssan, producer francese, costruisce invece mondi sonori iperdensi e cinematici: la sua elettronica è potente, astratta e politica, tra glitch, noise e ambienti sinfonici, capace di raccontare identità e fratture contemporanee. Nel 2022 ha collaborato con KMRU per l’album Limen e nello stesso anno è stato selezionato per la piattaforma SHAPE+, promossa da una rete di festival europei. Due album in carriera (Simulacrum e Rhizomes) e una collaborazione con Resina appena uscita.

Ad aprire la serata sarà la restituzione del progetto Plastic Sound, una performance musicale sperimentale che vede cinque artisti utilizzare strumenti realizzati con plastica riciclata all’interno del laboratorio PlasticArt di Cas*Aupa. I suoni prodotti verranno manipolati con tecniche di live-processing, dando vita a un set in continua trasformazione.

A completare l’esperienza, l’iconico light show di Hybrida, che darà forma e luce alle architetture circostanti.

In programma anche il Laboratorio di Movimento condotto da Martina Tavano, accompagnata dal vivo da Gabriele Filiputti al didgeridoo. Un laboratorio aperto a tutti, dove con musica live si sperimenterà col corpo tra ginnastica, riscaldamento e ballo.

Durante tutto l’evento, al parco saranno presenti numerosi banchetti espositivi di artisti e associazioni locali. Dalle 18:00 alle 21:00,

Cevi Chic – spazio solidale dedicato all’economia circolare – allestirà il suo stand di Swap Party per abiti e accessori.